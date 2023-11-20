20 ноября, 09:42
Футбол в Испании

"Барселона" может получить от ФИФА до €4,5 млн за травму Гави

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави. EPA-EFE/ Alejandro Garcia
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Гави
© EPA-EFE/ Alejandro Garcia

Полузащитник порвал крестообразную связку правого колена во время матча сборной Испании против команды Грузии

ТАСС, 20 ноября. "Барселона" может получить от €3 млн до €4,5 млн в качестве компенсации от Международной федерации футбола (ФИФА) за травму испанского полузащитника Гави, которую он получил во время товарищеского матча национальной команды. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

В воскресенье Гави был заменен на 26-й минуте матча отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года между сборными Испании и Грузии (3:1). После игры газета AS сообщила, что полузащитник порвал крестообразную связку правого колена и больше не сыграет в нынешнем сезоне, в том числе на предстоящем чемпионате Европы, так как предварительные сроки восстановления должны составить 6-8 месяцев.

Отмечается, что "Барселона" начнет получать компенсацию от ФИФА, начиная с 16 декабря, когда срок восстановления футболиста составит более 28 дней. В случае, если игрок будет залечивать травму шесть месяцев, "Барселона" должна будет получить €3,082 млн. Если же на восстановление Гави потребуется восемь месяцев, то сумма компенсации составит €4,315 млн.

Гави 19 лет. В нынешнем сезоне игрок провел 15 матчей в составе "Барселоны" в различных турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну передачу.

Ранее сборная Испании отобралась на чемпионат Европы 2024 года, став победителем группы A в квалификации. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. 

Теги:
Футбол в Испании
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