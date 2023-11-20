20 ноября, 10:01
Бокс

Федерация бокса России назвала успешным выступление на молодежном чемпионате Европы

Российская команда заняла первое место в медальном зачете, завоевав девять золотых, восемь серебряных и одну бронзовую награды

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федерация бокса России успешно оценила выступление на чемпионате Европы среди молодежи в Черногории. Об этом ТАСС заявила генеральный секретарь организации Татьяна Кириенко.

"Команда показала успешный результат, - сказала Кириенко. - В условиях фактической недоступности европейских соревнований для многих российских спортсменов наши боксеры продолжают соперничать с топовыми соперниками из Европы. Важно отметить, что мы выступаем без каких-либо ограничений, играет гимн России, на трибунах развивается флаг страны. Безусловно, нам еще есть что улучшать".

"И на самих соревнованиях отсутствует негатив или дискриминация в отношении российских спортсменов. Тренерский штаб проведет соответствующую аналитическую работу по итогам чемпионата Европы. Но соревновательный год не завершен, нашим спортсменам еще предстоят выступления на крупнейших международных турнирах", - добавила генеральный секретарь.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете молодежного чемпионата Европы (спортсмены до 22 лет), который прошел в черногорской Будве. Российские спортсмены завоевали девять золотых, восемь серебряных и одну бронзовую медаль. Россияне выступали под флагом страны. 

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