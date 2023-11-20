Травмы футболистов в прошлом сезоне обошлись ведущим европейским клубам в $767 млн

Эксперты связывают рост числа травм с дополнительной нагрузкой из-за чемпионата мира в Катаре

ЛОНДОН, 20 ноября. /ТАСС/. Травмы футболистов обошлись в прошлом сезоне клубам пяти сильнейших чемпионатов Европы - Англии, Испании, Италии, Франции и Германии - в $767 млн, что на 30% выше, чем в предыдущем. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на британскую страховую компанию Howden Group Holdings (HGH).

Эксперты связывают резкий рост числа травм с дополнительной нагрузкой, выпавшей футболистам на декабрьском чемпионате мира в 2022 году (20 ноября - 18 декабря) в Катаре в то время, когда в европейских странах проходят национальные первенства. Обычно чемпионаты мира организуются летом, для Катара из-за жаркого климата было сделано исключение.

Больше всего пострадали в этом отношении клубы Английской премьер-лиги - были травмированы 49 игроков. В Бундеслиге отмечено 46 травм. "Проведение чемпионата мира в зимнее время привело к тому, что травмированные игроки провели вне футбола в среднем на восемь дней больше во второй половине сезона по сравнению с первой", - приводит агентство Bloomberg комментарий главы отдела спорта HGH Джеймса Берроуза.