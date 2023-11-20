20 ноября, 10:13
КХЛ

Конюшков считает, что команды КХЛ стали относиться к "Торпедо" как к топ-клубу

В прошлом сезоне нижегородский клуб дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина

ТАСС, 20 ноября. Клубы Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали относиться к нижегородскому "Торпедо" как к топ-команде. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник "Торпедо" Богдан Конюшков.

"Думаю, в прошлом сезоне не все ожидали, что мы можем выдать такой хоккей. Неизвестные ребята, можно сказать, без предсезонки, и мы развеяли все, что нам пророчили в прошлом сезоне. Теперь с нами считаются как с командой топ-уровня. Уже никакого недонастроя на нас не должно быть", - сказал Конюшков.

В прошлом сезоне "Торпедо" заняло четвертое место в турнирной таблице Западной конференции и дошло до четвертьфинала Кубка Гагарина. В первом раунде плей-офф команда одолела московское "Динамо" (4-2), на второй стадии соревнований она уступила петербургскому СКА (0-4).

На данный момент "Торпедо" идет четвертым на Западе с 40 очками после 32 матчей. 

Теги:
КХЛ
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