20 ноября, 10:42
Сборные по футболу

В РФС заверили, что матч сборных России и Кубы будет учтен в рейтинге ФИФА

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Кубы пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

Матч между сборными России и Кубы пройдет 20 ноября на "Волгоград-Арене" и начнется в 19:30 мск. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что матч должен идти в рейтинг ФИФА, так как в нем будет по шесть замен.

"Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. 

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