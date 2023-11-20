Тренер 2Drots Кузнецов рассказал о плюсах игры в поле вместе с футболистами

18 ноября 2Drots уступил "Динамо" на "ВТБ-Арене" в товарищеском матче со счетом 1:2, с первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Главный тренер команды Медийной футбольной лиги 2Drots Дмитрий Кузнецов через игру в поле в товарищеском матче с московским "Динамо" увидел ошибки своих игроков. Об этом Кузнецов рассказал ТАСС.

"Я узнал о своем участии в матче на предматчевой пресс-конференции, не проходил дополнительной подготовки, да и как я мог это сделать, если мне нужно было тренировать команду, - сказал Кузнецов. - Я не могу участвовать в тренировках, потому что нужен контроль. Постоянно играю за Российский футбольный союз на разных турнирах, но на большем поле давно не играл, месяца два-три. У меня великолепные ощущения, конечно, желание огромное, даже не заметил, как прошло время на поле".

"Физически тоже отлично получилось, потому что я не толстый и не худой. Если бы я был не в форме, то было бы тяжело. Когда был на поле, то видел много ошибок, это сразу заметно при игре в поле. Я это увидел, перед официальными матчами будем это исправлять. За 2Drots больше не буду играть, нет", - добавил собеседник агентства.

18 ноября 2Drots уступил "Динамо" на "ВТБ-Арене" в товарищеском матче со счетом 1:2. С первых минут в составах команд на поле вышли главные тренеры Марцел Личка ("Динамо") и Кузнецов (2Drots), оба специалиста провели на поле по девять минут, не отметившись результативными действиями.

Также Кузнецов оценил игру Лички в матче. "Марцел Личка с желанием вышел, получал мяч, отдавал, старался как-то улучшать игру. Что я могу сказать, если человек профессионально играл? Великолепная игра в целом получилась. Я думаю, что зрители получили удовольствие не только от нашего с Марцелом Личкой присутствия на поле, но и от голов, атмосферы", - заключил Кузнецов.