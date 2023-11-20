Белецкий: в России число турниров по конному спорту после допуска FEI только увеличится

Ранее исполком Международной федерации конного спорта принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Количество турниров в России по конному спорту, которые по своему уровню не должны уступать международным соревнованиям, будет увеличено. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

Ранее исполком Международной федерации конного спорта (FEI) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Это очень обнадеживающая новость, - сказал Белецкий. - Но этого бы не случилось без большой проделанной работы Федерации конного спорта и ее президента Марии Сечиной, а также наших коллег из евразийской ассоциации, которые поддержали нас. Будем ждать декабря, когда появятся условия и сроки допуска".

"У нас есть свои планы по развитию конного спорта в России, и мы не намерены отступать от их реализации даже после того, как наши спортсмены получат возможность выступать за рубежом. Мы увеличим количество турниров, которые будут проводиться в нашей стране, и сделаем все, чтобы по организации и техническим условиям они ничем не уступали самым крупным международным стартам. Спортсмены поедут туда готовыми, хотя транспортная логистика остается пока очень сложной", - добавил он.

6 марта 2022 года FEI запретила российским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в международных соревнованиях после получения рекомендации Международного олимпийского комитета. В начале апреля отстранение было продлено.