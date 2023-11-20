Тардиф рассказал, что дело Федотова не является приоритетом для IIHF

4 августа IIHF встала на сторону клуба НХЛ "Филадельфия" в споре с армейцами относительно прав на Федотова

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дело вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова не является приоритетным для рассмотрения Международной федерацией хоккея (IIHF). Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

Ранее гендиректор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов рассказал ТАСС в кулуарах международного форума "Россия - спортивная держава" о том, какие дисциплинарные дела, связанные с Федотовым, рассмотрит международная федерация. Первое дело - Федотов против IIHF по поводу его отстранения, второе - ЦСКА против IIHF по поводу запрета на переходы, третье - ФХР против IIHF из-за того, что Федотов был допущен к игре без наличия трансферной карты, четвертое - IIHF против ФХР из-за того, что ЦСКА вышел на раскатку с буквой Z на форме и с рекламой батальона "Эспаньол".

"Мы ждем рассмотрения дела дисциплинарным комитетом IIHF, у которого, как я уже говорил, свой график, и это независимый орган. Я должен сказать, что это [дело с Федотовым] не стоит у нас в приоритете, - сказал Тардиф. - Есть около 2 млн игроков, зарегистрированных IIHF, и мы стараемся заботиться и об остальных 1 млн 999 тыс. 999 хоккеистах".

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с армейцами относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. КХЛ разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и ФХР свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд. После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс.