20 ноября, 12:27
Зимние олимпийские виды спорта

Иверсен: отстранение россиян негативно сказывается на конкуренции

Эмиль Иверсен. EPA-EFE/ GIAN EHRENZELLER
Эмиль Иверсен
© EPA-EFE/ GIAN EHRENZELLER

Спортсмен отметил, что российские лыжники были практически единственными конкурентами для норвежцев в последние несколько лет

ТАСС, 20 ноября. Отстранение россиян негативным образом сказывается на конкуренции и лыжных гонках как продукте. Такое мнение высказал норвежский лыжник Эмиль Иверсен в интервью порталу Nettavisen.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине.

"Само собой разумеется, что нужно быть настойчивым, чтобы мотивировать себя, - сказал Иверсен. - Я думаю, что это очень негативно сказывается на них. Они были практически единственными нашими конкурентами в последние несколько лет, поэтому неудивительно, что их отсутствие очень сильно сказывается на остроте конкуренции и на лыжных гонках как продукте в целом. Мы должны надеяться, что наступит мир и они смогут вернуться".

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 25 октября член правления FIS Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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