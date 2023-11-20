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Летние олимпийские виды спорта

Абаев: казахстанские спортсмены обязательно примут участие в Играх дружбы

Посол Казахстана в РФ отметил, что спортсмены страны готовы принимать участие в соревнованиях, которые проходят на территории России

МОСКВА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсмены Казахстана готовы принимать участие в спортивных мероприятиях, которые проходят на территории России, в том числе в Играх дружбы. Об этом ТАСС заявил посол Казахстана в РФ, бывший министр спорта Казахстана Даурен Абаев.

"Совсем недавно состоялся визит Владимира Путина в Казахстан, и во время него был подписан один из документов - план совместных действий наших министерств спорта, - сказал Абаев. - Мы готовы принимать участие в спортивных мероприятиях, которые проходят на территории Российской Федерации. У нас есть определенные наметки, в частности Игры ШОС. В спортивной составляющей между Казахстаном и Россией вообще нет никаких проблем".

"Я думаю, что казахстанские спортсмены обязательно примут участие в Играх дружбы", - добавил посол.

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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