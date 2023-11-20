Футболист "Динамо" Даса пройдет обследование по поводу травмы бедра 20 ноября

Защитник получил травму во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Израиля и Румынии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной Израиля по футболу и московского "Динамо" Эли Даса 20 ноября пройдет обследование в связи с травмой правого бедра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Даса получил повреждение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Израиля и Румынии (1:2). Ранее в понедельник "Спорт-Экспресс" сообщил, что футболист может пропустить три-четыре недели.

"Даса находится в расположении сборной, сегодня его ждет обследование по поводу травмы правого бедра. Оценить перспективы восстановления можно будет после того, как игрок вернется в расположение клуба", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Дасе 30 лет, он выступает за "Динамо" с сентября 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями.