20 ноября, 13:22
Футбол в России

Футболист "Динамо" Даса пройдет обследование по поводу травмы бедра 20 ноября

Защитник получил травму во время матча отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Израиля и Румынии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Защитник сборной Израиля по футболу и московского "Динамо" Эли Даса 20 ноября пройдет обследование в связи с травмой правого бедра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

Даса получил повреждение в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года между сборными Израиля и Румынии (1:2). Ранее в понедельник "Спорт-Экспресс" сообщил, что футболист может пропустить три-четыре недели.

"Даса находится в расположении сборной, сегодня его ждет обследование по поводу травмы правого бедра. Оценить перспективы восстановления можно будет после того, как игрок вернется в расположение клуба", - сообщили в пресс-службе "Динамо".

Дасе 30 лет, он выступает за "Динамо" с сентября 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. 

Теги:
Российский футбол
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