Футболист "Локомотива" Баринов вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник получил повреждение в ноябре в игре против "Спартака"

ТАСС, 20 ноября. Полузащитник и капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов приступил к тренировкам с командой. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил главный врач "Локомотива" Игорь Калюжный.

"Дмитрий Баринов тренируется в общей группе", - сказал Калюжный.

Ранее Баринов был вызван в расположение сборной России для участия в учебно-тренировочных сборах национальной команды. 9 ноября пресс-служба "Локомотива" сообщила, что игрок пропустит сборы из-за повреждения, полученного в матче Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Спартака" (1:1).

Баринову 27 лет, в текущем сезоне он принял участие в 17 матчах за "Локомотив" и забил один мяч. Также в 2023 году полузащитник принял участие в трех матчах сборной России против команд Катара (1:1), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).