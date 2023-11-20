Коллекцию футболок Месси с чемпионата мира в Катаре выставят на аукцион за $10 млн

В комплект входит футболка, в которой аргентинец выходит на финальный матч турнира

ТАСС, 20 ноября. Игровая футболка сборной Аргентины по футболу, в которой нападающий Лионель Месси вышел на поле в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре, будет выставлена на аукцион. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Футболка войдет в коллекцию из шести игровых маек, в которых Месси принимал участие в матчах чемпионата мира в Катаре. По информации источника, общая сумма коллекции составит не менее $10 млн.

Отмечается, что продажа может стать рекордной среди спортивных сувениров. Рекорд был установлен в сентябре 2022 года, когда игровая майка американца Майкла Джордана, в которой он играл в 1998 году в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против "Юты" в составе "Чикаго", была продана на аукционе за $10,091 млн.

Чемпионат мира 2022 года прошел с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальном матче сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 - пенальти). Месси оформил в финале дубль и впервые стал чемпионом мира.