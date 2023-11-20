20 ноября, 14:24
Футбол в России

СМИ: "Фиорентина" может приобрести футболиста ЦСКА Гайича

Клуб надеется усилить оборону с помощью защитника, который может уверенно сыграть и в атаке

ТАСС, 20 ноября. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" рассматривает возможность покупки сербского защитника московского ЦСКА Милана Гайича. Об этом сообщает итальянская газета Corriere dello Sport.

Клуб надеется усилить оборону с помощью Гайича, который может уверенно сыграть и в атаке.

Гайичу 27 лет, он выступает за ЦСКА с 2022 года. В составе команды он стал обладателем Кубка России и серебряным призером чемпионата страны. В текущем сезоне он провел 20 матчей в разных турнирах, забил 5 голов и отдал 2 голевые передачи. 

Теги:
Российский футбол
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