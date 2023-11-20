20 ноября, 15:11
Летние олимпийские виды спорта

Поздняков заявил, что на Играх дружбы спортсмены получат условия, схожие с олимпийскими

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Михаил Терещенко/ ТАСС
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Предстоящие в 2024 году Игры дружбы в России позволят спортсменам получить практику соревнований, схожую с Олимпийскими играми. Такое мнение высказал журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Игры дружбы организовываются как мультиспортивное мероприятие, целью и задачей которого является возможность для спортсменов, несправедливо отстраненных от участия в соревнованиях, выступить в хорошо организованном, с хорошим гонораром мероприятии. В нынешней ситуации это является не только обязательством спортивного руководства страны дать возможность нашим спортсменам практиковаться на условиях, схожих с олимпийскими. Те условия, которые выдвигает Международный олимпийский комитет (МОК), являются несправедливыми и незаконными", - сказал Поздняков.

Ранее МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. 22 июня глава МОК Томас Бах заявил, что Россия "пытается организовать политизированные спортивные соревнования".

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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