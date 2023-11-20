20 ноября, 15:15
Допинг в спорте

Треть стран еще не сделали обязательных взносов в WADA в 2023 году

По состоянию на середину ноября в бюджет WADA не сделали взнос 67 стран из 200, которые должны платить в 2023 году

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Треть стран еще не приступали к выплате обязательных взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2023 году. Об этом свидетельствуют материалы WADA, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

По состоянию на середину ноября в бюджет WADA не сделали взнос 67 стран из 200, которые должны платить в 2023 году. В число неплательщиков вошли 34 африканские страны, 15 - из Америки, 13 - из Азии и 5 - из Европы.

В число тех, кто не внес взнос в WADA в 2023 году, вошли Россия (взнос составляет $1 267 023) и Белоруссия ($46 032). После несогласия России с тем, что с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, в который она перестала входить с весны 2022 года, WADA в середине ноября приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном Всемирным антидопинговым агентством порядке.

Россия заплатила взнос в бюджет WADA за прошлый год в январе 2022 года, за 2021-й - в апреле 2021-го.

По итогам 2022 года не приступали к выплате взносов в бюджет Всемирного антидопингового агентства 59 стран, в 2021-м - 45, в 2020-м - 40. 31 страна в течение трех последних лет ни разу не платила взнос в WADA. 

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Допинг
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