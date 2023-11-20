20 ноября, 15:20
Сборные по футболу

Головин будет капитаном сборной России в товарищеском матче против команды Кубы

Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин выйдет с капитанской повязкой на товарищеский матч против команды Кубы. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Встреча пройдет 20 ноября в Волгограде и начнется в 19:30 мск.

В 2023 году Головин провел в составе сборной России один товарищеский матч против команды Катара, который прошел 12 сентября и завершился со счетом 1:1, Головин не отметился результативными действиями. На товарищеские игры с командами Киргизии, Таджикистана и Узбекистана игрок не вызывался, а матчи против сборных Ирана, Ирака, Камеруна и Кении полузащитник пропустил из-за травмы. 

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