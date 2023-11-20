20 ноября, 15:37
Фиджитал-спорт

Трофей "Игр будущего" привезли в Ульяновскую область

21 ноября жителей региона ждет шоу-программа

УЛЬЯНОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Трофей турнира "Игры будущего" привезли в Ульяновскую область из Татарстана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

"Трофей "Игр будущего" доставлен в Ульяновскую область. Его привезли на автомобиле из Татарстана. Встреча прошла на границе республики с Ульяновской областью", - сказала собеседница агентства.

21 ноября трофей представят во дворце художественной гимнастики "Татьяна-Арена". В программе - турнир по ритм-симулятору, где гимнастические команды будут соревноваться в мастерстве танца. Оценивать участников будет профессиональный кибеспортсмен и ведущая шоу-программ по Just Dance Анастасия Большакова. Жители региона смогут сфотографироваться с трофеем, а также принять участие в масштабном танцевальном флешмобе.

Основная шоу-программа для зрителей пройдет в ледовом дворце "Волга-Спорт-Арена". Здесь состоится турнир по фиджитал-керлингу. Эта дисциплина будет представлена впервые, а затем сможет войти в официальный перечень дисциплин "Игр будущего". Жители региона увидят шоу дронов, а также смогут сфотографироваться с трофеем на льду арены. Желающие смогут принять участие в интерактивном квизе.

В течение дня кортеж с трофеем проедет практические через весь город. Организаторы подготовили конкурс для тех, кто встретит колонну автомобилей на своем пути. Участники должны сделать фото кортежа в движении и разместить на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Победители получат призы, которые будут им вручены во время демонстрации трофея на спортивных объектах.

Путь трофея "Игр будущего" начался 14 ноября в Москве. На данный момент главный символ международного турнира побывал в Нижнем Новгороде и в Казани. Из Ульяновска кортеж с трофеем отправится в Самару, а затем в Уфу и Оренбург. Финальная точка маршрута - космодром Байконур, откуда 1 декабря произойдет запуск капсулы с трофеем на МКС. Из космоса трофей вернется в 2024 году, после чего будет представлен в Казани на "Играх будущего". Первые "Игры будущего" пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. 

Теги:
Фиджитал-спорт
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