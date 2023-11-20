20 ноября, 16:27
Летние олимпийские виды спорта

Бородин выиграл золотую медаль чемпионата России по плаванию на короткой воде

Пловец Илья Бородин установил рекорд России на дистанции 200 м комплексом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Илья Бородин стал победителем чемпионата России на короткой воде на дистанции 200 м комплексным плаванием. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Бородин показал результат 1 минута 53,09 секунды, установив новый рекорд России. Ранее достижение принадлежало Даниилу Пасынкову (1.53,26). Второе место занял Максим Ступин (1.53,72), третьим стал Алексей Сударев (1.54,99).

Победителем в заплыве на 400 м вольным стилем у мужчин стал Мартин Малютин, у женщин дистанцию 200 м вольным стилем быстрее всех преодолела Анна Егорова. Также победителями чемпионата России стали Александр Харланов (200 м баттерфляем), Ирина Кривоногова (400 м комплексом). В эстафете 4x100 м вольным стилем у женщин и мужчин победу одержали первые команды Санкт-Петербурга: в состав женской команды вошли Александра Курилкина, Дарья Сурушкина, Дарья Татаринова и Дарья Устинова, мужской - Егор Корнев, Александр Щеголев, Роман Шевляков и Даниил Косенков.

Бородину 20 лет, он является победителем чемпионата Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексным плаванием. На чемпионате мира на короткой воде в 2021 году на той же дистанции он завоевал серебро.

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября. 

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Летние олимпийские виды спорта
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