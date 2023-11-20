Исполком РФС обсудит возможный переход в Азию в декабре

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что УЕФА знает позицию организации по данному вопросу

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в начале декабря обсудит возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжаются, - сказал Дюков. - У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию".

Глава РФС отметил, что организация ведет поиск соперников для товарищеских игр в 2024 году. "Работа по матчам на следующий год ведется, с рядом федераций обсуждаем матчи в марте и июле, - отметил Дюков. - УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) следят за нашими матчами, чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы. Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве".

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

20 ноября российская сборная в Волгограде со счетом 8:0 обыграла команду Кубы. С момента отстранения сборная России также провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Камеруна (1:0) и Кении (2:2).