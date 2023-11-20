20 ноября, 19:05
Сборные по футболу

Исполком РФС обсудит возможный переход в Азию в декабре

Президент РФС Александр Дюков. Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Президент РФС Александр Дюков
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что УЕФА знает позицию организации по данному вопросу

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) в начале декабря обсудит возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). Об этом журналистам сообщил президент РФС Александр Дюков.

"Переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжаются, - сказал Дюков. - У нас есть опция, которую мы обсудим в первой половине декабря на исполкоме, где будет обсуждаться возможный переход в Азию. УЕФА знает нашу позицию".

Глава РФС отметил, что организация ведет поиск соперников для товарищеских игр в 2024 году. "Работа по матчам на следующий год ведется, с рядом федераций обсуждаем матчи в марте и июле, - отметил Дюков. - УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) следят за нашими матчами, чтобы сыграть матч, мы отправляем запрос в эти органы. Продолжим проводить игры в регионах, но нужно играть и в Москве".

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года Дюков заявил об инициативе перехода РФС в AFC. 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.

20 ноября российская сборная в Волгограде со счетом 8:0 обыграла команду Кубы. С момента отстранения сборная России также провела товарищеские матчи против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1), Ирака (2:0), Камеруна (1:0) и Кении (2:2). 

Теги:
Дюков, Александр Валерьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация