В сборной Кубы по футболу заявили о желании сыграть с россиянами дома

20 ноября в Волгограде сборная России обыграла кубинцев со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная Кубы по футболу хотела бы провести ответный товарищеский матч с командой России на своем поле. Об этом журналистам рассказал главный тренер кубинской команды Юниелис Кастильо.

20 ноября россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0 в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде.

"Ответный матч более чем возможен, хотелось бы провести его на родной земле", - сказал Кастильо.

Перед матчем сборная Кубы вынуждена была купить бутсы в Волгограде, так как привезенная обувь не подходила для проведения матча.

"Качеством приобретенных бутс мы довольны. Из этой ситуации мы извлекли урок, теперь мы знаем, что можем столкнуться с такой проблемой", - сказал Кастильо.