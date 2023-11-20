20 ноября, 19:11
Сборные по футболу

В сборной Кубы по футболу заявили о желании сыграть с россиянами дома

Главный тренер сборной Кубы по футболу Юниелис Кастильо. Елена Афонина/ ТАСС
Главный тренер сборной Кубы по футболу Юниелис Кастильо
© Елена Афонина/ ТАСС

20 ноября в Волгограде сборная России обыграла кубинцев со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Сборная Кубы по футболу хотела бы провести ответный товарищеский матч с командой России на своем поле. Об этом журналистам рассказал главный тренер кубинской команды Юниелис Кастильо.

20 ноября россияне разгромили кубинцев со счетом 8:0 в товарищеском матче, прошедшем в Волгограде.

"Ответный матч более чем возможен, хотелось бы провести его на родной земле", - сказал Кастильо.

Перед матчем сборная Кубы вынуждена была купить бутсы в Волгограде, так как привезенная обувь не подходила для проведения матча.

"Качеством приобретенных бутс мы довольны. Из этой ситуации мы извлекли урок, теперь мы знаем, что можем столкнуться с такой проблемой", - сказал Кастильо. 

© Информационное агентство ТАСС
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