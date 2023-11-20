20 ноября, 19:28
Сборные по футболу

Кривцов оценил уровень сборной Кубы по футболу

Сборная России обыграла кубинцев со счетом 8:0

ВОЛГОГРАД, 20 ноября. /ТАСС/. Кубинские футболисты не пытались играть в матче с россиянами на отбой. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник сборной России Никита Кривцов.

Сборная России выиграла в товарищеском матче у кубинцев со счетом 8:0.

"Прекрасная товарищеская игра, мы рады любой игре, не важно с кем, отличное настроение. До матча не было установки, кто выйдет [на поле], - сказал Кривцов. - После первого тайма сказали, что выхожу. Прекрасные ощущения от дебюта, хорошее настроение".

Полузащитник назвал хорошей команду Кубы. "Пытались выходить низом, не просто выбивали мяч, - сказал Кривцов. - Я думаю, что для них не важен счет, они просто хотели отработать что-то для себя, отрабатывали то, что делали на тренировках".

Защитник россиян Сергей Волков отметил, что в первые 20 минут матча было нелегко. "Они старались, у них были силы. А потом физические возможности у них закончились, когда это происходит, то голова отключается и все", - сказал он. 

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