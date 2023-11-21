Сборная Италии обошла украинцев в борьбе за прямую путевку на чемпионат Европы

Заключительный матч группового этапа отборочного турнира между командами завершился вничью со счетом 0:0

ТАСС, 21 ноября. Сборная Италии сыграла вничью с командой Украины со счетом 0:0 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Встреча прошла на нейтральном поле в германском Леверкузене.

Действующий чемпион Европы сборная Италии заняла второе место в группе C, набрав 14 очков, и вышла на европейское первенство 2024 года. Сборная Украины также набрала 14 очков, однако уступила итальянцам по дополнительным показателям. Команда Украины может отобраться на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не принимает участия в квалификации чемпионата Европы, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.