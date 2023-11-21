Главный тренер сборной Чехии по футболу подал в отставку после выхода команды на Евро

Ярослав Шилгавы возглавлял команду с 2018 года

ТАСС, 21 ноября. Ярослав Шилгавы подал в отставку с поста главного тренера сборной Чехии по футболу. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В ночь на вторник сборная Чехии обыграла команду Молдавии и квалифицировалась на чемпионат Европы 2024 года.

"Несмотря на сегодняшнюю радость, перед игрой мы решили, что не будем продолжать работу в сборной, - приводит комментарий специалиста портал CT Sport . - Я объявил об этом президенту футбольной федерации страны. Давление было огромным, это также повлияло на наше решение".

Шилгавы 62 года, он возглавлял сборную Чехии с 2018 года.