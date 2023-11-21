21 ноября, 03:39
НХЛ

Российские игроки НХЛ не выступят на международном турнире 2025 года под эгидой лиги

Федерации хоккея других стран дали понять, что не допустят своих спортсменов до участия в турнире, если на нем смогут играть россияне

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России, скорее всего, не примут участия в международном турнире национальных сборных, который лига планирует провести в феврале 2025 года. Об этом канадской хоккейной газете Daily Faceoff заявил исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш.

"Скорее всего, нет", - ответил он на соответствующий вопрос издания и выразил сожаление по поводу того, что в нынешней мировой ситуации становится трудно отделить спорт от политики.

Федерации хоккея других стран, включая Финляндию и Швецию, дали понять, что не допустят своих уроженцев в НХЛ до участия в турнире, если на нем смогут играть россияне, отмечает издание.

Уолш уточнил, что в данный момент НХЛ и NHLPA сосредоточились на проведении турнира четырех сборных - Канады, Финляндии, Швеции и США. Однако договоренности о названии или брендинге турнира еще нет. Скорее всего, турнир не будет санкционирован Международной федерацией хоккея (IIHF) и, соответственно, в нем будут участвовать только игроки команд НХЛ, добавил глава профсоюза. Также турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, проводившегося в 1996, 2004 и 2016 годах.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября 2022 года заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира. 

Теги:
РоссияНХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация