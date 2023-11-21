Российские игроки НХЛ не выступят на международном турнире 2025 года под эгидой лиги

Федерации хоккея других стран дали понять, что не допустят своих спортсменов до участия в турнире, если на нем смогут играть россияне

ОТТАВА, 21 ноября. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из России, скорее всего, не примут участия в международном турнире национальных сборных, который лига планирует провести в феврале 2025 года. Об этом канадской хоккейной газете Daily Faceoff заявил исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш.

"Скорее всего, нет", - ответил он на соответствующий вопрос издания и выразил сожаление по поводу того, что в нынешней мировой ситуации становится трудно отделить спорт от политики.

Федерации хоккея других стран, включая Финляндию и Швецию, дали понять, что не допустят своих уроженцев в НХЛ до участия в турнире, если на нем смогут играть россияне, отмечает издание.

Уолш уточнил, что в данный момент НХЛ и NHLPA сосредоточились на проведении турнира четырех сборных - Канады, Финляндии, Швеции и США. Однако договоренности о названии или брендинге турнира еще нет. Скорее всего, турнир не будет санкционирован Международной федерацией хоккея (IIHF) и, соответственно, в нем будут участвовать только игроки команд НХЛ, добавил глава профсоюза. Также турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, проводившегося в 1996, 2004 и 2016 годах.

24 августа 2022 года пресс-служба НХЛ сообщила, что руководство лиги и профсоюз игроков лиги добились прогресса в переговорах по проведению Кубка мира в 2024 году. Позднее пресс-служба лиги сообщила, что турнир не состоится в 2024 году и, возможно, будет организован в 2025 году. 11 ноября 2022 года заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал ТАСС, что в НХЛ надеются на участие российских игроков в Кубке мира.