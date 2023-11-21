Игрок "Нэшвилла" Тренин забросил победную шайбу в матче НХЛ с "Колорадо"

В составе проигравшей команды заброшенной шайбой и результативной передачей отличился российский нападающий Валерий Ничушкин

ТАСС, 21 ноября. "Нэшвилл" со счетом 4:3 обыграл "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Нэшвилла" заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг (20-я и 60-я минуты), Жареми Лозон (24) и Яков Тренин (60). У проигравших отличились Эндрю Кольяно (15), Девон Тэйвз (29) и Валерий Ничушкин (34). Ничушкин также записал на свой счет результативную передачу. Российский нападающий вышел на второе место в списке снайперов "Колорадо" в регулярном чемпионате с 7 шайбами, уступая только финскому форварду Микко Рантанену (11). Вратарь "Колорадо" Александр Георгиев отразил 26 бросков из 30.

Тренин забросил победную шайбу за 22 секунды до конца основного времени и был признан второй звездой матча. Российский нападающий отличился во второй игре подряд, 18 ноября он поразил ворота "Чикаго" в домашнем встрече (4:2). В том же матче он отметился передачей, набрав первые очки в нынешнем сезоне.

"Нэшвилл" одержал вторую победу подряд после серии из четырех поражений, команда занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 14 очками в 17 матчах. "Колорадо" прервал трехматчевую победную серию. Команда располагается на второй позиции в Столичном дивизионе, имея на счету 22 очка после 17 игр. Оба клуба проведут следующие матчи дома в ночь на 23 ноября по московскому времени. "Нэшвилл" примет "Калгари", "Колорадо" сыграет с "Ванкувером".

В других матчах игрового дня "Флорида" дома победила "Эдмонтон" (5:3), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 28. "Тампа" в домашней встрече одолела "Бостон" (5:4 ОТ), результативными передачами в составе победителей отметились нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев.