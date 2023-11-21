Матч на льду Байкала с участием звезд хоккея в 2024 году запланировали на 23 февраля

Список участников пока не определен

ИРКУТСК, 21 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч на льду озера Байкал с участием звезд отечественного хоккея в 2024 году планируется провести 23 февраля - в День защитника Отечества. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области.

"В следующем году матч запланирован предварительно на 23 февраля", - сказали в пресс-службе. Список участников игры пока не определен.

Товарищеский матч с участием известных хоккеистов проходил на льду Байкала два раза - 8 марта 2021 года и 8 марта 2023 года. В обоих участвовали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым.

В 2022 году матч не смогли провести из-за сложной ледовой обстановки. В 2023 году власти Иркутской области заявили, что планируют перенести игру на февраль, когда ледовая обстановка более стабильная, но конкретную дату не называли.

Игра проводится, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.