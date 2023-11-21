Генсек Ассоциации футбола Кубы нашел позитив в поражении от россиян со счетом 0:8

Полученный в матче с россиянами опыт послужит для того, чтобы повысить уровень кубинских футболистов, заявил Мигель Перес

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Товарищеский матч со сборной России в Волгограде позволила кубинским игрокам получить неоценимый опыт, встреча окажет позитивное влияние на развитие всего футбола в стране. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Ассоциации футбола Кубы Мигель Перес.

20 ноября сборная Кубы уступила команде России со счетом 0:8, встреча прошла на "Волгоград-Арене".

"Мы очень довольны тем, что провели эту игру, - сказал Перес. - Мы получили очень хороший опыт, прежде всего позитивный, потому что играли с такой командой, как Россия, которая хорошо контролирует мяч и показывает хороший футбол".

"Кроме того, мы смогли испробовать весь арсенал защитных действий. Все равно мы довольны тем опытом, который получили, он послужит нам для того, чтобы повысить уровень наших игроков, тренерского штаба и всего кубинского футбола. Самое главное - это опыт", - отметил собеседник агентства.

Матч со сборной Кубы был заключительным для российской национальной команды в 2023 году.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.