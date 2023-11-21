21 ноября, 07:05
Сборные по футболу

Дюков допустил проведение матча сборных России и Китая по футболу в 2024 году

Глава РФС отметил, что матч может состояться, если у китайской команды будет возможность сыграть в окна ФИФА

ВОЛГОГРАД, 21 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Китая в 2024 году. Об этом ТАСС рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

"Возможно, в следующем году проведем товарищеский матч с командой Китая, - сказал Дюков. - Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС), то такая игра не исключена".

20 ноября в Волгограде россиянине в товарищеском матче обыграли сборную Кубы (8:0). 26 марта Дюков сообщил журналистам, что команда России в будущем проведет товарищескую встречу с китайцами.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине. 

Теги:
Дюков, Александр Валерьевич
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