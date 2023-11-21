21 ноября, 08:02
Зимние олимпийские виды спорта

Швеция подтвердила намерение подать заявку на проведение Олимпиады в 2030 году

Руководство Стокгольма готово подписать муниципальное соглашение о реализации планов по проведению Олимпиады и Паралимпиады 2030 года

ТАСС, 21 ноября. Правительство Стокгольма поддерживает инициативу Национального комитета (НОК) Швеции подать заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года на территории страны. Об этом сообщила пресс-служба НОК Швеции.

Отмечается, что руководство Стокгольма готово подписать муниципальное соглашение о реализации планов по проведению Олимпиады и Паралимпиады 2030 года в Швеции. Подобные соглашения ранее были подписаны правительствами городов Фалун, Оре и Эстерсунд.

В феврале 2023 года стало известно, что Швеция рассматривает возможность организации Игр в 2030 году. Позднее правительство поддержало намерение НОК Швеции подать заявку на проведение соревнований и пообещало обеспечить необходимые финансовые гарантии.

Также на проведение Олимпиады в 2030 году претендуют США, Франция и Швейцария. В начале ноября НОК Франции сообщил, что уже отправил заявку. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
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