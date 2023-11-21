21 ноября, 08:11
Летние олимпийские виды спорта

Немецкая гимнастка умерла в возрасте 16 лет

Причины смерти не уточняются

ТАСС, 21 ноября. Чемпионка Германии по художественной гимнастике в упражнениях с обручем среди юниоров Мия Софи Литке скончалась в возрасте 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Германии.

Причины смерти не уточняются.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье Мии в эти трудные часы и желаем им всех сил мира, чтобы они смогли справиться с этим печальным событием", - говорится в сообщении.

Литке стала чемпионкой Германии среди юниоров в 2022 году, а в 2023-м перешла в сборную страны. Девушка ранее заявляла, что ее мечтой было выступление на Олимпийских играх 2028 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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