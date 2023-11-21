Боксеры "Динамо" и ЦСКА проведут матчевую встречу в Москве

Поединки состоятся в семи олимпийских весовых категориях

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Матчевая встреча между боксерами ЦСКА и "Динамо", приуроченная к столетию двух обществ, пройдет 7 декабря в Москве. Об этом ТАСС сообщили организаторы события.

"7 декабря в Москве пройдет матчевая встреча по боксу между спортсменами ЦСКА и "Динамо". Событие организовано совместно с Федерацией бокса России, в нем примут участие ведущие спортсмены. Состоятся поединки в семи олимпийских весовых категориях. Также в рамках встречи состоится концертная и шоу-программа", - сказал собеседник агентства, отметив, что мероприятие пройдет на "ВТБ-Арене".

ЦСКА и "Динамо" в 2023 году отметили столетние юбилеи с момента основания.