21 ноября, 08:16
Сборные по хоккею

Тардиф не стал комментировать решение НХЛ по неучастию россиян в турнире сборных 2025 года

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф. EPA-EFE/ KIMMO BRANDT
Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф
© EPA-EFE/ KIMMO BRANDT

Международная федерация хоккея не вовлечена в этот турнир, отметил глава организации

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что не будет комментировать отсутствие российской команды в турнире национальных сборных, составленных из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который пройдет в феврале 2025 года. Об этом Тардиф рассказал ТАСС.

"IIHF не вовлечена в проведении этого турнира. Поэтому никакого комментария об этом не будет", - сказал Тардиф.

Ранее исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш сообщил о том, что россияне, скорее всего, не примут участие в этом турнире, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности, Финляндии и Швеции. Планируется, что в соревновании, о названии которого еще нет договоренности, выступят команды Канады, США, Финляндии и Швеции. В нем будут играть только хоккеисты НХЛ.

Турнир не будет соответствовать формату Кубка мира, проводившегося в 1996, 2004 и 2016 годах. 

Теги:
Тардиф, Люк
© Информационное агентство ТАСС
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