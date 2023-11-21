"Победа будет за нами". Михаилу Мамиашвили - 60

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), вице-президент Объединенного мира борьбы, олимпийский чемпион по греко-римской Михаил Мамиашвили во вторник отмечает 60-летие.

Мамиашвили родился в 1963 году в городе Конотоп Сумской области Украинской ССР и начал заниматься в 13 лет в спортшколе Конотопа под руководством детского тренера Анатолия Ефремова, которого не стало в конце октября 2023 года. "За пару недель до этого у него [Ефремова] был день рождения, мы с ним разговаривали, - вспоминает Мамиашвили. - Он меня слышал, спрашивал, как дела, желал скорейшей возможности увидеться. А потом его не стало. Мы у себя на сайте разместили соболезнования, и практически все российские спортивные издания выразили соболезнования великому детскому тренеру. Я никого не просил об этом, ни с кем специально не связывался. Но российские СМИ опубликовали соболезнования в связи с кончиной тренера из маленького города Конотоп. Разве с той стороны сейчас такое возможно?"

"Россиян победить невозможно, потому что этот народ умеет любить, невзирая ни на что. И страдает за это. И именно поэтому Россия непобедима перед сворой шакалов, - уверен юбиляр. - Сегодня я не могу вернуться на любимую Родину, там теперь другие ориентиры - мазепы, шухевичи, бандеры. Абсолютная подлость, абсолютное зло. Мне кажется, когда они опомнятся, с ума сойдут от того, что наделали. Люди помнят, что я там родился, я почетным гражданином там был, хотя никогда к этому не стремился. И мы всегда им помогали, до последнего".

Михаил Мамиашвили проводит бросок на чемпионате мира по борьбе 1983 года © Михаил Черничкин/ ТАСС

С 1978 года Мамиашвили стал тренировался в Москве, в Центре олимпийской подготовки "Трудовые резервы" под руководством тренера Эрика Задыханова, в 1981 году стал спортсменом Центрального спортивного клуба армии. С тех пор он завоевал множество титулов, в том числе чемпиона мира среди юниоров (1983), победителя Спартакиады народов СССР (1983), чемпиона СССР (1983, 1984, 1987, 1988), обладателя Кубка мира (1984), трижды Мамиашвили становился чемпионом Европы (1986, 1988, 1989), столько же раз - чемпионом мира (1983, 1985, 1986), олимпийское золото спортсмен завоевал в 1988 году на Играх в Сеуле. Он является обладателем двух "Золотых поясов" - награды, учрежденной Международной федерацией борьбы (1986, 1988).

"Как один день все. И цифра 60 воспринимается с трудом. Наверное, тут не в количестве лет дело, а в том, на сколько ты себя чувствуешь, но заморачиваться на этот счет мне совершенно некогда, - рассказал Мамиашвили ТАСС. - К этому возрасту определенная переоценка вещей происходит, начинаешь разочаровываться в элементарных вещах, наблюдая, как у людей черное вдруг белым становится. Такие вызовы сегодня перед нами стоят".

"Момент истины настанет"

За время своей спортивной карьеры Мамиашвили неоднократно избирался капитаном звездной сборной команды СССР. А в 1991 году он завершил спортивную карьеру и ушел на тренерскую работу. В 1992 году он был наставником сборной команды СНГ по борьбе на Олимпийских играх.

"Сегодня агрессивная кучка подлецов взяла и приватизировала Олимпийские игры, рукопожатия отменяют. Терпимость? Толерантность? Бред сумасшедшего. Ненависть и желчь распространяется, вот с этим трудно смириться. Но так бывает, поэтому надо быть сильными, - считает президент ФСБР. - Время деформировало многие вещи, но негодяй - это негодяй, и он не должен быть рукопожатным. Права голоса он иметь не должен, права хоть как-то влиять на "температуру по комнате" тоже. Да, нужно уметь прощать, но в 60 лет по-другому на все это смотришь".

Михаил Мамиашвили, 1988 год © Игорь Уткин/ ТАСС

"Все делают ошибки, но когда их делают сознательно, специально… Бывают такие вещи, когда люди берут на себя право декларировать что-то, к чему отношения никакого не имеют. Вчера бы его за стол не посадили, а сегодня все меняется, более того - они объединяются, потому что каждый из них по одиночке ущербный. Но как только наступает момент истины, когда надо будет свои позиции отстаивать, их не будет", - добавил Мамиашвили.

"Дружба - это совесть"

На вопрос ТАСС, что сегодня для Мамиашвили значит дружба, он ответил: "Это ответственность друг перед другом. Вот и все. Это когда ты делаешь шаг навстречу, когда плечо подставляешь. Я помню, как независимо ни от чего люди делали добро при достаточно напряженных отношениях. Я никогда не позволял себе это забыть. Проходили годы, и все становилось на круги своя, мы были вместе, объединяли наши усилия".

"Дружба - это не про меня, я открытым текстом говорю. Я за обязательства, - сказал юбиляр. - И пусть Господь меня простит, пусть простят родные и близкие, и все, кто закрывает глаза на мои глупости и прощают меня. Я могу бесконечно перечислять дорогих мне людей, они стали нашей историей. Это Коля Проказов, Игуменов Виктор Михайлович, гениальный Геннадий Сапунов, который недавно ушел из жизни. Что такое дружба? Это ответственность и генетическая память о том, чем и кому ты в этой жизни обязан. Дружба - это совесть. Если она у тебя есть, ты готов сидеть и объяснять тот или иной свой проступок, который кому-то покажется неприятным".

"Сила традиций"

В 1992-1995 годах Мамиашвили являлся главным тренером сборной команды России по греко-римской борьбе, с 1995 по 1997 годы - начальником команды и главным тренером в ЦСКА. В 1995-1997 годах он был вице-президентом ФСБР, а с 1997 года по настоящее время возглавляет ее.

Главный тренер Объединенной команды на Олимпийских играх 1992 года Михаил Мамиашвили © Игорь Уткин/ ТАСС

"Традиции у нашего вида спорта колоссальные - от Поддубного, от героев Великой Отечественной Якова Пункина, Бориса Гуревича, Анатолия Парфенова, до великих Анатолия Рощина, Николая Балбошина, Александра Карелина. Хочу, чтобы детишки, которые сегодня на борцовские ковры выходят, вперед того, как научатся побеждать, становились носителями традиций. Сколько прошло Великую Отечественную войну, сколько погибли - они должны это знать. И чтобы слабости свои они побеждали с верой в то, что они носители этих традиций. В Кемерове проходит турнир "Сила традиций" - это детище Александра Александровича Карелина и его единомышленников. Нас объединяют фундаментальные вещи", - отметил Мамиашвили.

О любви

Мамиашвили познакомился со своей супругой Маргаритой еще на заре спортивной карьеры. Маргарита Владимировна прошла с мужем непростой путь.

"Я женился, когда у нас одни брюки на двоих в общежитии были - ни кола ни двора. Но мы были счастливы. И помню, как вся сборная нахваливала котлеты, которыми моя супруга их кормила. Уверен, искренне нахваливали, ведь мы тогда не шиковали. Домашние котлеты для нас тогда, как омары сегодня, были. У нее и сегодня забот предостаточно, но она никогда не откажет себе в удовольствии поностальгировать о прошлом, о смыслах, которым мы жили", - рассказал Мамиашвили.

"Чем старше становишься, тем лучше понимаешь, что любовь - это все. Это и сила, и слабость, это ответственность и вера. И это не только о любви к женщине, или к ребенку, - считает он. - Самый безумный поступок ради любимой женщины? Мы столько лет вместе живем! В 50 лет мне жена родила сына. У меня четверо детей и все от одной жены. Первую дочь она родила мне в 20, первого сына - в 50".

На вопрос, остались ли у него к 60 годам мечты, Мамиашвили ответил: "Конечно. Я хочу, чтобы дети были счастливы, чтобы они уверенно шагали в следующий век, а он уже не за горами, всего-то 75 лет осталось. Мечтаю, чтобы они жили тем же, чем их деды и прадеды. А еще мечтаю, чтобы наступил тот момент, когда мы снова вместе - русские и дагестанцы, ингуши и чеченцы, евреи и азербайджанцы - все народы, живущие на территории нашей страны, объединим усилия. И чтобы снова был флаг нашей великой Родины на верхушке земного шара".

"Недавно наша молодая команда выезжала на первенство Европы, - напомнил Мамиашвили. - Они пришли и сказали: "Если руководство примет решение, чтобы каждый решал, подписывать там что-то или нет, никто ничего не подпишет, и не нужны нам никакие соревнования, не будем сами себя унижать". Вот чего от нас добиваются - чтобы мы сами себя унижали. Ошиблись, идиоты. Потому что по себе мерят".

Минуты слабости

Над вопросом, какой подарок стал для него самым дорогим в жизни, Мамиашвили не думал ни секунды. "Поздравление Путина на мое 50-летие. Я хочу, чтобы правильно меня поняли. Да, есть родные и близкие, но это совсем другое", - отметил юбиляр.

"Я вышел из общаги маленького города Конотоп Сумской области, прошел полуголодные истязания над своим телом в учебно-тренировочном процессе. Когда я приехал в Москву еще ребенком, попал домой к Эрику Задыханову и его очаровательной супруге. Только тогда я узнал, что картошка и макароны - это не еда, а гарнир. А борщ или суп - это первое. Для нас все это было едой, - вспоминает Мамиашвили. - Были этапы, когда совсем было сложно - и ночи бессонные, и подушка в слезах, и желание развернуться и уехать к маме. Это были проявления такой слабости, и что было бы, если бы не тренеры, их поддержка, наши обязательства друг перед другом?"

"Не пьедесталы определяют значимость твоих результатов в жизни. Сегодня самый влиятельный, самый узнаваемый человек в мире сделал вызов всей этой нечисти. Как говорил великий полководец и величайший гражданин всех времен и народов: "Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами", - уверен Мамиашвили.