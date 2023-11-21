Бобровский назвал имена сильнейших российских вратарей в НХЛ

Россиянин затруднился назвать лучшего голкипера лиги

ТАСС, 21 ноября. Андрей Василевский, Игорь Шестеркин и Илья Сорокин являются сильнейшими российскими голкиперами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский.

"Андрей Василевский - один из сильнейших вратарей моего времени, - сказал Бобровский. - Гибкий, габаритный, с сильной, устойчивой психикой. Игорь Шестеркин, Илья Сорокин играют на шикарном уровне. Очень перспективный молодой парень Петр Кочетков. Был впечатлен увиденным от Ярослава Аскарова - очень техничный парень. Думаю, у него тоже большое будущее".

При этом Бобровский затруднился назвать лучшего вратаря лиги. "Одного не назвать, во всех командах играют хорошие ребята. Статистические показатели не всегда отражают действительность, многое зависит от команды, от тактики и от того, как ее выполняют игроки. Сейчас в лиге очень много мастеровитых ребят - и, если им дать время и место, они забьют любому вратарю. Хоккей - командная игра, и вратари - часть команды, структуры", - заключил голкипер.

Бобровскому 35 лет, в прошлом сезоне он вместе с "Флоридой" дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил в пяти матчах. Бобровский дважды получал "Везину трофи", награду, присуждаемую лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.