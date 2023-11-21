Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Товарищеский матч сборных России и Кубы прошел в понедельник в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 8:0

ТАСС, 21 ноября. Кубинский защитник Фабиан Глоор не смог обменяться футболками с российским полузащитником Антоном Миранчуком из-за нехватки комплектов формы национальной команды.

На видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России, Миранчук и Глоор встретились на выходе из раздевалки. Игрок сборной России вручил свою игровую футболку, однако кубинец сказал, что не может сделать ответный жест из-за нехватки игровых маек.

Товарищеский матч сборных России и Кубы прошел в понедельник в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 8:0. Ранее кубинцы столкнулись с нехваткой бутс на железных шипах, поскольку на своей родине они используют игровую обувь с шипами для синтетических полей. Игроки сборной Кубы были вынуждены покупать бутсы в местном магазине.