21 ноября, 08:51
Сборные по футболу

Игрок сборной Кубы не смог обменяться футболками с Миранчуком из-за нехватки экипировки

Товарищеский матч сборных России и Кубы прошел в понедельник в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 8:0

ТАСС, 21 ноября. Кубинский защитник Фабиан Глоор не смог обменяться футболками с российским полузащитником Антоном Миранчуком из-за нехватки комплектов формы национальной команды.

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На видео, опубликованном в телеграм-канале сборной России, Миранчук и Глоор встретились на выходе из раздевалки. Игрок сборной России вручил свою игровую футболку, однако кубинец сказал, что не может сделать ответный жест из-за нехватки игровых маек.

Товарищеский матч сборных России и Кубы прошел в понедельник в Волгограде и завершился победой россиян со счетом 8:0. Ранее кубинцы столкнулись с нехваткой бутс на железных шипах, поскольку на своей родине они используют игровую обувь с шипами для синтетических полей. Игроки сборной Кубы были вынуждены покупать бутсы в местном магазине. 

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