Михайлов считает, что канадцы на турнире с участием игроков НХЛ боятся уступить россиянам

Мировой хоккей многое потеряет из-за отсутствия на турнирах россяин, отметил двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная Канады боится проиграть россиянам на предстоящем международном турнире национальных сборных, составленных из игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), этим можно объяснить предполагаемое отсутствие отечественных спортсменов на соревновании. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, член тренерского совета Федерации хоккея России Борис Михайлов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сообщил, что россияне, скорее всего, не примут участия в турнире, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности Финляндии и Швеции. Планируется, что в соревновании, о названии которого еще нет договоренности, выступят команды Канады, США, Финляндии и Швеции. В нем будут играть только хоккеисты НХЛ.

"Для меня это не новость. Даже такая независимая лига, как НХЛ, поддалась политическому нажиму. Я не вижу большой трагедии в этом, просто трагедией будет то, что потеряет от этого мировой хоккей. А мы уже два года играем в изоляции, - сказал Михайлов. - Одна организация [Международная федерация хоккея] уже говорит о том, что возможно там рассмотрят наше возвращение. Да, нас никуда не включат. Настанет время, они сами к нам придут".

"Конечно, этот турнир потеряет в уровне, если подумать, сколько в командах НХЛ россиян играет ведущие роли. С 1972 года всегда был интерес ко встречам сборных Канады и СССР, а потом и России. Теперь одной из хоккейных супердержав не будет. Это политизированное решение и боязнь канадцев, что они проиграют сборной России", - добавил собеседник агентства.