CAS дисквалифицировал российскую лыжницу Гущину на 12 месяцев

Дисквалификация отсчитывается с 27 октября 2023 года

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение на 12 месяцев дисквалифицировать призера чемпионата мира 2013 года по лыжным гонкам россиянку Марию Гущину. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В июне 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА вынес спортсменке предупреждение без назначения дисквалификации. Спортсменка обвинялась в манипуляции с кровью и ее компонентами.

"Спортивный арбитражный суд частично отменил ранее вынесенное решение ДАК РУСАДА о санкции в виде предупреждения спортсменке Марии Гущиной, - говорится в сообщении РУСАДА. - Спортивный арбитражный суд вынес решение о дисквалификации спортсменки на срок 12 месяцев с даты вынесения решения CAS, а именно с 27 октября 2023 года".

Гущиной 34 года. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2013 года в эстафете 4x5 км.