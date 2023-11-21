Три Героя России стали спикерами паралимпийского урока в Уфе

УФА, 21 ноября ТАСС. Паралимпийский комитет России (ПКР) провел паралимпийский урок для участников Кубка Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции из Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.
"Паралимпийский комитет России в рамках крупных комплексных мероприятий проводит паралимпийский урок. Сегодня он был организован для участников Кубка Защитников Отечества. Традиционно урок состоит из информационно-образовательной части, мастер-классов и соревнований. В рамках информационной части, помимо общей информации о паралимпийском движении, своими мотивационными историями с опытом реабилитации делятся спикеры, среди которых участники боевых действий в Афганистане, Южной Осетии, на Северном Кавказе, Украине. Своими историями и примером они мотивируют ветеранов СВО начать активный образ жизни, чтобы стать успешными и востребованными", - сказал Рожков.
"В этот раз своими историями поделились три Героя России - вице-президент ПКР Вячеслав Бочаров, заместитель председателя госфонда "Защитники Отечества" Алексей Романов и участник СВО полковник Рустам Сайфуллин, а также наши паралимпийцы - амбассадоры проекта ПКР "Мы Вместе. Спорт": кавалеры ордена Мужества Владимир Каманцев и Анатолий Крупин, а также кавалер медали "За отвагу" Ринат Васильев", - добавил глава ПКР.
Проект "Мы вместе. Спорт" включает в себя проведение Паралимпийским комитетом России не менее 10 мастер-классов. По итогам будут сформированы группы из ветеранов СВО, которые примут участие в тренировочных сборах с паралимпийскими командами страны.
В рамках мастер-классов ПКР совместно с титулованными паралимпийцами проводит паралимпийские уроки и соревнования по различным видам спорта, отмечая лучших участников медалями и грамотами. Все участники мастер-классов получают сувенирную атрибутику от ПКР, брошюру с комплексом упражнений для самостоятельной реабилитации и необходимый инвентарь.