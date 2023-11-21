Три Героя России стали спикерами паралимпийского урока в Уфе

Урок был организован для участников Кубка Защитников Отечетсва

УФА, 21 ноября ТАСС. Паралимпийский комитет России (ПКР) провел паралимпийский урок для участников Кубка Защитников Отечества среди ветеранов специальной военной операции из Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"Паралимпийский комитет России в рамках крупных комплексных мероприятий проводит паралимпийский урок. Сегодня он был организован для участников Кубка Защитников Отечества. Традиционно урок состоит из информационно-образовательной части, мастер-классов и соревнований. В рамках информационной части, помимо общей информации о паралимпийском движении, своими мотивационными историями с опытом реабилитации делятся спикеры, среди которых участники боевых действий в Афганистане, Южной Осетии, на Северном Кавказе, Украине. Своими историями и примером они мотивируют ветеранов СВО начать активный образ жизни, чтобы стать успешными и востребованными", - сказал Рожков.

"В этот раз своими историями поделились три Героя России - вице-президент ПКР Вячеслав Бочаров, заместитель председателя госфонда "Защитники Отечества" Алексей Романов и участник СВО полковник Рустам Сайфуллин, а также наши паралимпийцы - амбассадоры проекта ПКР "Мы Вместе. Спорт": кавалеры ордена Мужества Владимир Каманцев и Анатолий Крупин, а также кавалер медали "За отвагу" Ринат Васильев", - добавил глава ПКР.

Проект "Мы вместе. Спорт" включает в себя проведение Паралимпийским комитетом России не менее 10 мастер-классов. По итогам будут сформированы группы из ветеранов СВО, которые примут участие в тренировочных сборах с паралимпийскими командами страны.

В рамках мастер-классов ПКР совместно с титулованными паралимпийцами проводит паралимпийские уроки и соревнования по различным видам спорта, отмечая лучших участников медалями и грамотами. Все участники мастер-классов получают сувенирную атрибутику от ПКР, брошюру с комплексом упражнений для самостоятельной реабилитации и необходимый инвентарь.