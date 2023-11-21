21 ноября, 09:40
НХЛ

Каменский считает, что без россиян турнир сборных 2025 года потеряет значимость

Российские хоккеисты являются одними из лучших в НХЛ, отметил олимпийский чемпион

МОСКВА, 21 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Турнир национальных сборных, который пройдет в феврале 2025 года, потеряет значимость, если в нем не примут участие российские хоккеисты. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.

Ранее исполнительный директор Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш сообщил о том, что россияне, скорее всего, не примут участие в этом турнире, поскольку против этого выступят федерации других стран, в частности, Финляндии и Швеции. Планируется, что в соревновании, о названии которого еще нет договоренности, выступят команды Канады, США, Финляндии и Швеции. В нем будут играть только хоккеисты НХЛ.

"В НХЛ заинтересованы, чтобы наши хоккеисты играли на этом турнире. Они в лиге на лидирующих ролях, поэтому я не знаю, почему вынесено такое решение. Может, оно промежуточное, - сказал Каменский. - Давайте дождемся конкретного заявления НХЛ, которая проводит этот турнир. Если даже такое произойдет, то турнир опять потеряет свою значимость. Как можно видеть, наши ребята являются сейчас одними из лучших в лиге и на них держится спортивная составляющая и бизнес лиги".

По мнению Каменского, национальные федерации не могут повлиять на решение организаторов турнира по допуску россиян. "Турнир проводят не федерации, а НХЛ, и НХЛ и профсоюз только могут быть против. Это чисто коммерческий турнир, и никто федерации не будет слушать", - отметил он.

Международный турнир национальных команд, в котором будут играть только хоккеисты НХЛ, пройдет в феврале 2025 года. 

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НХЛ
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