Открыт прием заявок на участие в четвертом сезоне конкурса спортивных проектов "Ты в игре"

На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в офлайн, так и онлайн форматах

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Стартовал прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов "Ты в игре". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

"За три года проведения конкурса в нем приняло участие более 11 тыс. проектов со всей России. В четвертом сезоне "Ты в игре" мы решили выделить в отдельные категории проекты, развивающие корпоративный спорт и спортивный туризм, добавив к основным номинациям конкурса две новые, партнерские. Интерес к здоровому образу жизни стал популярным трендом в нашей стране в последние годы. Мы приветствуем желание людей уделять внимание не только своему здоровью, но и вовлекать в активный образ жизни окружающих", - приводит пресс-служба комментарий вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Министр спорта страны Олег Матыцин подчеркнул, что участие в конкурсе является возможностью заявить о своем проекте на всю страну. "Конкурс "Ты в игре" за три года реализации вышел за рамки обычного проекта, он привлекает все больше активных участников, дает им возможность не просто реализовывать инициативы, но также масштабировать свои работы и получать профильные знания, узнавать опыт экспертов. Важной частью конкурса является формирование сообщества единомышленников, возможность развить свои компетенции и заявить о своем проекте на всю страну", - отметил Матыцин.

В конкурсе могут принять участие все граждане РФ, достигшие 18 лет и проживающие на территории страны, а также российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие спортивные проекты. На конкурс могут быть представлены проекты, которые функционируют в настоящее время и могут быть реализованы как в офлайн, так и онлайн форматах. В проект должны быть вовлечены не менее пяти человек.

Основными номинациями конкурса являются "Точка старта" (проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников), "Масштаб" (проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников), "Дети в спорте" (спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 18 лет), "Трансформация в спорте" (цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни, инновационные изобретения для практического и массового применения в области спорта), "Безграничные возможности" (проекты по созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта). Дополнительные номинации для участия в конкурсе - "Корпоративный спорт", "Спортивный туризм", "Медиа" (для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах, которые включаются в себя подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1 000 пользователей).

Заявку можно подать до 11 февраля, полуфиналистов конкурса объявят после 11 марта, финалистов - после 12 апреля. Церемония награждения пройдет 30 апреля. Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат по 300 000 тыс. рублей, а лучший проект сезона - 1 млн рублей.

О конкурсе

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ, второй - 4 027, третий - 4 601.

Национальный проект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.