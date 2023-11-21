Дзагоев рассказал об интересе к тренерской деятельности

Во вторник футболист объявил о завершении карьеры

ТАСС, 21 ноября. Завершивший карьеру футболиста Алан Дзагоев планирует в ближайшее время активно работать в направлении тренерской деятельности. Об этом Дзагоев рассказал "Спорт-Экспрессу".

Во вторник Дзагоев объявил о завершении карьеры из-за большого числа травм в последние несколько лет.

Конечно, я не реализовал себя полностью, - сказал Дзагоев. - С одной стороны, обидно, с другой - жизнь на этом не заканчивается, в ближайшее время узнаю все о тренерской деятельности. Это то, что мне интересно, буду активно работать в этом направлении. А сейчас спокойно поеду к семье, проведу время с женой и детьми, отдохну психологически".

Дзагоеву 33 года, его последним клубом была греечская "Ламия", за которую он выступал с сентября и провел в составе команды два матча. До этого футболист защищал цвета казанского "Рубина" и московского ЦСКА, вместе с которым четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны.