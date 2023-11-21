Алдонин не ожидал, что футболист Дзагоев объявит о завершении карьеры

Алан Дзагоев внес достаточно большой вклад в успех сборной России и ЦСКА, отметил Евгений Алдонин

ТАСС, 21 ноября. Бывший футболист московского ЦСКА Евгения Алдонин понимал, что его бывший партнер по команде Алан Дзагоев может объявить о завершении карьеры, но не рассчитывал, что это произойдет так скоро. Об этом Алдонин рассказал ТАСС.

Пресс-служба греческой "Ламии" сегодня сообщила о том, что Дзагоев завершил футбольную карьеру из-за травм.

"Я не то чтобы ожидал [что Дзагоев завершит карьеру], но понятно, что время идет. Если учесть травмы, это рано или поздно произошло бы, я, естественно, не рассчитывал, что это произойдет сейчас, но время неумолимо. Я могу сказать, что Алан очень объемный футболист, такие игроки, игроки центра поля, я бы не сказал, что играют очень долго. В целом, 33-35 лет, но, учитывая вопрос физиологии, как идет процесс восстановления, необходимо отдавать отчет, что здоровье тоже не безгранично", - сказал Алдонин.

Также Алдонин высказался о стиле игры своего бывшего сокомандника. "Я считаю, что он очень неординарный, очень интересный футболист, один из лучших, с кем я играл и с кем делил футбольное поле, - добавил Алдонин. - Он достаточно большой вклад внес в успех сборной и ЦСКА, он неоднократный чемпион страны и обладатель кубка. Не могу сказать, что карьера не удалась, он всегда после травм выходил на свой прежний уровень и показывал классную выдающуюся игру".

Дзагоеву 33 года, он перешел в "Ламию" в сентябре нынешнего года, проведя на поле 14 минут в двух матчах. С 2008 по 2022 годы полузащитник выступал за московский ЦСКА, в составе которого четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны, а также является рекордсменом клуба по количеству голевых передач. По ходу карьеры Дзагоев также защищал цвета казанского "Рубина" в составе которого выиграл Мелбет - Первую лигу, второй по силе дивизион чемпионата России. За национальную сборную Дзагоев провел 59 матчей, забив 9 голов и сделав 8 передач.