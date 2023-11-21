21 ноября, 13:10
Летние неолимпийские виды спорта

768 спортсменов участвуют во всероссийском турнире по кикбоксингу в Екатеринбурге

Соревнования пройдут с 21 по 23 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Рекордно число спортсменов - 768 человек из 29 субъектов страны - принимают участие во Всероссийских соревнованиях по кикбоксингу на призы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Турнир проходит во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

"В Екатеринбурге проводим соревнования в третий раз, история турнира с 2011 года идет, из города Полевского, где зародился Всероссийский турнир. С 2020 года они стали проводить уже в Екатеринбурге, потому что турнир свои масштабы перерос, - сказал президент Федерации кикбоксинга Свердловской области Игорь Кулбаев. - Впервые такое рекордное количество участников - 768 участников из 29 регионов, всегда было примерно ну максимум 500-550".

"Соревнования, которые проводятся ежегодно, позволяют увеличить число участников более чем на 100 человек. Только за 2022 год было подготовлено шесть мастеров спорта и один мастер спорта международного класса. В копилке спортсменов есть золотые медали чемпионата мира и России", - в свою очередь отметил министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Полуфинальные поединки будут проходить с 21 по 22 ноября, финал состоится 23 ноября. 

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Летние неолимпийские виды спорта
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