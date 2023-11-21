21 ноября, 13:21
Сборные по футболу

Женские сборные России по футболу проведут товарищеские матчи в Парагвае

Основная команды сыграет с футболистками из Парагвая 30 ноября и 3 декабря

ТАСС, 21 ноября. Женские сборные России по футболу проведут по два товарищеских матча в Парагвае. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Основная сборная России сыграет с командой Парагвая 30 ноября и 3 декабря. Молодежная (среди игроков до 19 лет) и юниорская (до 17 лет) команды проведут встречи со сборными Парагвая 1 и 4 декабря. Игры примет Национальный центр женского футбола в городе Ипане.

Команды отправятся в Парагвай 25 ноября и вернутся 5 декабря.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 

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