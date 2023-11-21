Владимир Федотов рассказал о повреждении футболиста Облякова

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил травму в матче сборных России и Кубы

Москва, 21 ноября, /ТАСС/. У полузащитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Ивана Облякова выявлено растяжение плеча после матча против национальной команды Кубы. Об этом журналистам заявил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.

Обляков 20 ноября вышел в стартовом составе национальной команды в матче против сборной Кубы, забил первый мяч в этой встрече и был заменен на 60-й минуте. Встреча закончилась со счетом 8:0 в пользу сборной России.

"Провели обследование Облякова, надеемся, что повреждение несерьезное. Сегодня восстановление, завтра уже более четко будем понимать, насколько это имеет болезненность. Ничего не выявлено, нужно признать, что футбол играется ногами, но много повреждений при контакте с землей. У него растяжение в плече", - сказал Федотов.

Следующий матч ЦСКА проведет 25 ноября дома против московского "Динамо".