Выставку кубков футбольного клуба ЦСКА открыли в московском метро

Открылась выставка, посвященная победам футбольных женской и мужской команд ЦСКА в 2023 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Выставка кубков московского футбольного клуба ЦСКА открылась на одноименной станции метро в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В экспозиции представлены трофеи Кубка России, которые мужская и женская команды завоевали в 2023 году. Футболисты ЦСКА обыграли "Краснодар" в финале Фонбет - Кубка России (1:1, 6:5 - по пенальти), женская команда ЦСКА победила в решающей игре турнира петербургский "Зенит" (4:1).

"Сегодня у нас открывается великолепная выставка, посвященная победам футбольных женской и мужской команд ЦСКА, - сказала журналистам начальник службы внешней связи ГУП "Московский метрополитен" Мария Хильченко. - По поручению заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова мы всегда поддерживаем спорт, рассказываем о победах. Сегодня так здорово, что мы открываемся на одноименной станции БКЛ ЦСКА. Это очень важная линия для пассажиров, на нее переходят более миллиона пассажиров в день. До этого мы открывали великолепную выставку, посвященную столетию клуба, выпускали тематические "Тройки". Сегодня вот эта прекрасная выставка, хочется сказать спасибо, я надеюсь, что пассажиры будут вдохновляться спортом и радоваться приятным поездкам".

Также в мероприятии приняли участие главные тренеры мужской и женской команд ЦСКА Владимир Федотов и Максим Зиновьев соответственно. "Я думаю, что очень символично, что в год столетия футбольного клуба ЦСКА женская и мужская команды завоевали эти трофеи. Это почетно, это трофеи, которых бы не было без значимых результатов, прекрасно, что это будет на обозрении большого количества людей. Это хорошая реклама и популяризация", - отметил Федотов.