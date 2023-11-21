В ЦСКА рассмотрят возможность приглашения Дзагоева на работу в клуб

Греческий клуб "Ламия" объявил о том, что Дзаогев завершил карьеру из-за травм

ТАСС, 21 ноября. Алан Дзагоев внес огромный вклад в историю московского футбольного клуба ЦСКА и построил выдающуюся карьеру, в клубе всегда готовы принять бывшего полузащитника команды в любом качестве. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Пресс-служба греческой "Ламии" 21 ноября сообщила о том, что Дзагоев завершил футбольную карьеру из-за травм.

"Всегда грустно, когда такие великие игроки, как Дзагоев, завершают карьеру. Мы с большой теплотой вспоминаем о том времени, которое Алан провел в нашем клубе, уже в 17 лет, только перейдя к нам, он стал показывать высочайший уровень игры. Все те победы и трофеи невозможно представить без Алана, поэтому хочется поблагодарить его за ту пользу, которую он принес ЦСКА, тот вклад в достижение общих целей, за голы и голевые передачи, за ту радость, которую он доставлял болельщикам", - сказал Бабаев.

"Дзагоева всегда отличал футбольный интеллект: великолепное видение поля, умение вовремя отдать точный разрезающий пас, абсолютно непредсказуемый для соперника. Алана долгое время преследовали травмы, но, несмотря на все сложности, Дзагоев построил выдающуюся карьеру, которой можно только восхищаться, его футбольный путь должен стать ориентиром для юных поколений армейцев. Мы всегда ждем Алана обратно домой в любом качестве, если он захочет вернуться в структуру клуба, наши двери для него всегда будут открыты. Вместе обсудим и решим, какой именно будет эта роль, а пока нужно немного отдохнуть и насладиться моментом - пройден по-настоящему большой и славный путь", - добавил Бабаев.

Дзагоеву 33 года, он перешел в "Ламию" в сентябре нынешнего года, проведя на поле 14 минут в двух матчах. С 2008 по 2022 годы полузащитник выступал за московский ЦСКА, в составе которого четыре раза выиграл Кубок России, трижды побеждал в чемпионате и суперкубке страны, а также является рекордсменом клуба по количеству голевых передач. По ходу карьеры Дзагоев также защищал цвета казанского "Рубина" в составе которого выиграл Мелбет - Первую лигу, второй по силе дивизион чемпионата России. За национальную сборную Дзагоев провел 59 матчей, забив 9 голов и сделав 8 передач.