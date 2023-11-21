Колесников выиграл золотую медаль чемпионата России по плаванию на короткой воде

Пловец Климент Колесников показал лучший результат на дистанции 100 м на спине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноября. /ТАСС/. Климент Колесников стал победителем чемпионата России по плаванию на короткой воде на дистанции 100 м на спине. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге.

Колесников показал результат 49,12 секунды. Второе место занял Павел Самусенко (49,23 секунды), третьим стал Мирон Лифинцев (49,37). Двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов финишировал четвертым (49,90).

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 м на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 м вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 м на спине.

Чемпионат России по плаванию проходит в Санкт-Петербурге с 20 по 25 ноября.