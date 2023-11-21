В 2Drots сообщили, что не получили деньги за переход футболиста в профессиональный клуб

Полузащитник Борис Фартуна 4 июля перешел в клуб КАМАЗ, выступающий в Мелбет - Первой лиги

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Команда Медийной футбольной лиги 2Drots не получила деньги за переход полузащитника Бориса Фартуны в клуб Мелбет - Первой лиги КАМАЗ. Об этом ТАСС рассказал один из основателей 2Drots Евгений Бабенко.

4 июля пресс-служба КАМАЗа сообщила, что клуб подписал контракт с игроком 2Drots Фартуной до конца сезона-2023/24.

"Профессиональные клубы, как в Медиалиге, не выходят конкретно на клуб, не присылают никаких запросов, они взаимодействуют через игроков и агентов, - сказал Бабенко. - Поэтому сложно отследить, сколько конкретно было предложений. Могу точно сказать, что было по Боре [Фартуне], он получил предложение от КАМАЗа, уехал. Получается, что из профессионального футбола одно".

"Боря просто уехал на просмотр, у нас тогда были полуфинал и финал Медиалиги, на финал он уже приехал с просмотра в КАМАЗе, где его загоняли. Он вышел, сыграл 45 минут, сказал, что больше не может играть. Получается, что его позвали через агента, его посмотрели, дальше предложили контракт. В данный момент невозможно закрепить контракты, чтобы нам за игроков платили профессиональные клубы, потому что мы не можем регистрировать команды в Российском футбольном союзе", - добавил собеседник агентства.

Бабенко отметил, что приятнее было бы получать деньги за переходы игроков в профессиональные клубы. "Конечно, это почетно, вдвойне приятно. Но если они просто уходят, то окей, футболисты исполняют свои мечты, мы каких-то дивидендов не получаем, - отметил он. - Но мы не хотим быть стороной, которая мешает этому. Я не знаю, можно ли закрепить контракт, чтобы футболисты при уходе выкупали их, но нужно рассмотреть".

О матче с "Динамо"

18 ноября 2Drots уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2 в товарищеском матче. Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

"Супер, все получилось, были моменты, первый тайм вообще был отличный для нас, была равная игра, борьба. Во втором тайме обе команды сделали много замен, понятно, что ребята не сыгранные, чуть-чуть качество футбола упало, из-за этого количество моментов уменьшилось, не было какой-то горячей концовки, то есть мы вообще не давили, наверное, в этом немного разочарован, а так все супер, - сказал Бабенко. - Как мне сказали, у "Динамо" самая большая посещаемость была за весь год, хотя бы из-за этого можно сказать, что все получилось. Болельщики пришли и получили удовольствие".

Ранее 2Drots победил ЦСКА со счетом 2:1 в товарищеском матче. "И с ЦСКА, и с "Динамо" было круто, только чуть-чуть сценарии другие, там мы вели, мы немного оказались в ситуации, когда нас давят. Здесь мы были догоняющей командой, тоже интересно посмотреть, как мы с этим справлялись, в целом, наш гол в раздевалку показал, что это вполне можем выполнять. Но обидно, что во втором тайме не хватило, я не увидел напора, возможностей, чтобы сравнять счет", - заключил Бабенко.